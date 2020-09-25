В Кремле анонсировали встречу Путина с президентом Киргизии

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Российский лидер Владимир Путин проведёт встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Сочи 28 сентября.
В Кремле анонсировали встречу Путина с президентом Киргизии
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что в ходе встречи «планируется рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнёрства и союзничества».

Отмечается, что «особое внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве».

В конце августа Путин провёл телефонный разговор с Жээнбековым.

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