В Кремле анонсировали встречу Путина с президентом Киргизии
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе встречи «планируется рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнёрства и союзничества».
Отмечается, что «особое внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве».
В конце августа Путин провёл телефонный разговор с Жээнбековым.