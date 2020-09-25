В Кремле анонсировали встречу Путина с президентом Киргизии

Российский лидер Владимир Путин проведёт встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Сочи 28 сентября.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что в ходе встречи «планируется рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнёрства и союзничества».

Отмечается, что «особое внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве».

В конце августа Путин провёл телефонный разговор с Жээнбековым.