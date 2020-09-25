На Украине выявили 3565 новых случаев коронавируса за сутки
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Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Отмечается, что число инфицированных «с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671, умерли с начала пандемии от COVID-19 3827 человек, выздоровели — 85 133 человека».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика — 3 тыс. больных за сутки — означает наступление второй волны COVID-19 в стране.