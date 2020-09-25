На Украине выявили 3565 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 3565 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что число инфицированных «с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671, умерли с начала пандемии от COVID-19 3827 человек, выздоровели — 85 133 человека».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика — 3 тыс. больных за сутки — означает наступление второй волны COVID-19 в стране.