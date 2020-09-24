Парламент Латвии утвердил новую концепцию обороны страны
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики, документ определяет основные стратегические принципы гособороны и излагает главные шаги по её укреплению.
«Приоритетом в этой концепции является всеобъемлющая гособорона», — отметил глава оборонного ведомства Артис Пабрикс.
Он подчеркнул, что «в основе новой концепции лежат четыре принципа политики сдерживания и обороны — укрепление Национальных вооружённых сил (НВС), введение комплексной гособороны, коллективная оборона НАТО и международное сотрудничество».
«Из-за повышенного уровня гибридной угрозы НВС органы госбезопасности и другие ответственные учреждения должны продолжать развивать способность обнаруживать осуществляемые против государства приёмы гибридной войны», — добавил министр.
В концепции также говорится, что присутствие сил НАТО в Латвии доказывает готовность союзников поддержать республику.
Ранее сообщалось, что в Прибалтике запущены модернизированные центры управления воздушными операциями, входящие в систему мониторинга воздушного пространства BALTNET, которая интегрирована в ПВО НАТО.