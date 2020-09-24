Парламент Латвии утвердил новую концепцию обороны страны

Сейм (парламент) Латвии утвердил в четверг новую концепцию государственной обороны республики на 2020—2024 годы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики, документ определяет основные стратегические принципы гособороны и излагает главные шаги по её укреплению.

«Приоритетом в этой концепции является всеобъемлющая гособорона», — отметил глава оборонного ведомства Артис Пабрикс.

Он подчеркнул, что «в основе новой концепции лежат четыре принципа политики сдерживания и обороны — укрепление Национальных вооружённых сил (НВС), введение комплексной гособороны, коллективная оборона НАТО и международное сотрудничество».

«Из-за повышенного уровня гибридной угрозы НВС органы госбезопасности и другие ответственные учреждения должны продолжать развивать способность обнаруживать осуществляемые против государства приёмы гибридной войны», — добавил министр.

В концепции также говорится, что присутствие сил НАТО в Латвии доказывает готовность союзников поддержать республику.

Ранее сообщалось, что в Прибалтике запущены модернизированные центры управления воздушными операциями, входящие в систему мониторинга воздушного пространства BALTNET, которая интегрирована в ПВО НАТО.