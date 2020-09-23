Комплекс Javelin дал осечку при демонстрации Зеленскому

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Противотанковый ракетный комплекс американского производства Javelin не сработал во время стратегических учений «Объединённые усилия — 2020» в Николаевской области, на которых присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Комплекс Javelin дал осечку при демонстрации Зеленскому
  • Reuters

«Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться», — цитирует «Укринформ» командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залужного.

Офис президента Украины ранее анонсировал посещение Зеленским Николаевской области и отметил, что он будет наблюдать за применением комплекса Javelin.

В июне сообщалось, что украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin. Стоимость техники и сопутствующих услуг составила $27 млн.

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