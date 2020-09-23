Песков назвал проведение инаугурации суверенным решением Белоруссии
- РИА Новости
Журналисты спросили у Пескова, насколько своевременной была инаугурация Лукашенко.
«Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать», — сказал Песков.
23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония его инаугурации проходила во Дворце независимости.