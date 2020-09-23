Песков назвал проведение инаугурации суверенным решением Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, но не была объявлена заранее.

Журналисты спросили у Пескова, насколько своевременной была инаугурация Лукашенко.

«Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать», — сказал Песков.

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония его инаугурации проходила во Дворце независимости.