Лукашенко заявил о планах посетить Дальний Восток в 2021 году

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о планах посетить регионы российского Дальнего Востока в 2021 году. Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

По словам Лукашенко, на встречах с ним президент России Владимир Путин советовал ему побывать в Приморском крае и «посмотреть, что сделано в последнее время».

«Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — всё-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — сказал он.

Лукашенко добавил, что одним из поводов совершить поездку в эти регионы России может стать участие белорусских строителей в работах на космодроме Восточный.

«Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион... Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас (в Приморье. — RT)», — сказал белорусский президент.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Они беседовали более четырёх часов.