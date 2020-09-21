Суд в Минске оставил Марию Колесникову под арестом
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- РИА Новости
«Жалобу защитников Колесниковой Марии Александровны на применение постановления о заключении под стражу 8 сентября 2020 года оставить без удовлетворения», — заявила судья.
Ранее, как сообщила адвокат Людмила Казак, Колесниковой продлили срок ареста до 8 ноября.
В середине сентября СК Белоруссии предъявил Колесниковой обвинение в призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности» страны.