Суд в Минске оставил Марию Колесникову под арестом

Суд в Минске отказался освободить из-под стражи члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

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РИА Новости

«Жалобу защитников Колесниковой Марии Александровны на применение постановления о заключении под стражу 8 сентября 2020 года оставить без удовлетворения», — заявила судья. Ранее, как сообщила адвокат Людмила Казак, Колесниковой продлили срок ареста до 8 ноября. В середине сентября СК Белоруссии предъявил Колесниковой обвинение в призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности» страны.