Тихановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в Брюсселе перед представителями белорусской диаспоры заявила, что вернётся в Белоруссию, «когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключённых».
Тихановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию
  • Reuters

«Я жду не дождусь того момента, когда я смогу въехать в Беларусь с надеждой, что у нас вот-вот всё получится. Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключённых и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми и поехать освобождать, можно сказать, Беларусь», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

В августе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что виза, выданная прибывшей в страну Тихановской, позволит ей находиться там в течение года.

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