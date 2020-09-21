Лукашенко: в Белоруссии не будет приватизации в угоду шарлатанам

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы».
Лукашенко: в Белоруссии не будет приватизации в угоду шарлатанам
  • Reuters

Об этом он сказал, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БелАЗ», сообщает БЕЛТА.

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 млн населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — заявил он.

В 2018 году Лукашенко заявлял о возможности точечной приватизации сельскохозяйственных предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить