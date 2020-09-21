Лукашенко: в Белоруссии не будет приватизации в угоду шарлатанам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы».

Об этом он сказал, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БелАЗ», сообщает БЕЛТА.

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 млн населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — заявил он.

В 2018 году Лукашенко заявлял о возможности точечной приватизации сельскохозяйственных предприятий.