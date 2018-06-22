Лукашенко не исключил приватизации белорусских сельхозпредприятий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности точечной приватизации сельскохозяйственных предприятий.

«Я не сторонник приватизации колхозов и совхозов. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что не против, чтобы в сельское хозяйство пришёл частный капитал при условии, «чтобы здесь не был обижен человек».

Подробнее об аграрной реформе в Белоруссии — в материале RT.