Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 51,7 тысячи

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане за сутки увеличилось на 554 и достигло 51 789, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, по состоянию на 08:00 мск 21 сентября в стране число случаев COVID-19 составляет 51 789.

За сутки зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся от пандемии в республике достигло 435 человек, проинформировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что заместитель главы правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев скончался от последствий заболевания коронавирусной инфекцией.