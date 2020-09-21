Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 51,7 тысячи
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Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, по состоянию на 08:00 мск 21 сентября в стране число случаев COVID-19 составляет 51 789.
За сутки зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся от пандемии в республике достигло 435 человек, проинформировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что заместитель главы правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев скончался от последствий заболевания коронавирусной инфекцией.