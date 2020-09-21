В Белоруссии рассказали о работе по «дорожным картам» с Россией

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Белоруссия и Россия намерены активизировать работу по некоторым интеграционным «дорожным картам».

«После того как они («дорожные карты». — RT) были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств, я не хочу сейчас их анализировать. И вот только сейчас, скажем, по некоторым дорожным картам — поскольку решение не принято, поэтому я не называю — предложено активизировать деятельность», — заявил он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Рапота отметил, что дополнительный импульс работе в данном направлении должно придать заседание Группы высокого уровня.

Ранее он рассказал о работе над отменой роуминга между Россией и Белоруссией.