МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте
- Reuters
Она сообщила, что «использовано было не оружие, а спецсредство — карабин со светошумовым патроном — для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников».
Чемоданова подчеркнула, что выстрел сделали в воздух, он был предупредительным.
Ранее Чемоданова сообщила, что сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий.
Также в МВД Белоруссии сообщали о задержании более десяти человек в Минске на акции протеста.