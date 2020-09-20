МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в Бресте милиция использовала на акции протеста карабин со светошумовым патроном, был произведён предупредительный выстрел в воздух для предотвращения нападения на сотрудников правоохранительных органов, передаёт РИА Новости.

Она сообщила, что «использовано было не оружие, а спецсредство — карабин со светошумовым патроном — для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников».

Чемоданова подчеркнула, что выстрел сделали в воздух, он был предупредительным.

Ранее Чемоданова сообщила, что сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий.

Также в МВД Белоруссии сообщали о задержании более десяти человек в Минске на акции протеста.