Более 10 протестующих задержали на акции в Минске

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Более десяти человек на данный момент задержаны в Минске на акции протеста.
Более 10 протестующих задержали на акции в Минске
  • Reuters

«Более десяти человек задержаны по Минску к настоящему времени, но данные меняются. Есть задержания и в регионах Беларуси, но мы пока не можем говорить, сколько людей в целом по стране задержаны», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря МВД республики Ольги Чемодановой.

Она отметила, что «все задержания связаны исключительно с нарушением законодательства о массовых мероприятиях».

Ранее сообщалось, что в Минске на акции протеста начались задержания.

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