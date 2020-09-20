Более 10 протестующих задержали на акции в Минске

Более десяти человек на данный момент задержаны в Минске на акции протеста.

«Более десяти человек задержаны по Минску к настоящему времени, но данные меняются. Есть задержания и в регионах Беларуси, но мы пока не можем говорить, сколько людей в целом по стране задержаны», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря МВД республики Ольги Чемодановой.

Она отметила, что «все задержания связаны исключительно с нарушением законодательства о массовых мероприятиях».

Ранее сообщалось, что в Минске на акции протеста начались задержания.