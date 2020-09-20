В Латвии оценили последствия потери грузов из России
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«Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области», — цитирует Sputnik Латвия Клейнбергса.
Он отметил, что не видит возможности возместить потерянные грузы из России.
По его словам, в прежние времена грузы из России составляли до 70% грузопотока по LDz.
24 сентября 2019 года, министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил о положительной динамике в торговых отношениях с Россией.