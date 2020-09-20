В Латвии оценили последствия потери грузов из России

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Глава латвийской государственной железнодорожной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс заявил, что в Латвии произошёл спад грузоперевозок из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты.
В Латвии оценили последствия потери грузов из России
  • © РИА Новости / Сергей Мелконов

«Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области», — цитирует Sputnik Латвия Клейнбергса.

Он отметил, что не видит возможности возместить потерянные грузы из России.

По его словам, в прежние времена грузы из России составляли до 70% грузопотока по LDz.

24 сентября 2019 года, министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил о положительной динамике в торговых отношениях с Россией.

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