В Латвии оценили последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной железнодорожной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс заявил, что в Латвии произошёл спад грузоперевозок из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты.

«Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области», — цитирует Sputnik Латвия Клейнбергса.

Он отметил, что не видит возможности возместить потерянные грузы из России.

По его словам, в прежние времена грузы из России составляли до 70% грузопотока по LDz.

24 сентября 2019 года, министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил о положительной динамике в торговых отношениях с Россией.