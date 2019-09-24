В Латвии заявили о положительной динамике в торговле с Россией

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Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил о положительной динамике в торговых отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
В Латвии заявили о положительной динамике в торговле с Россией
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press
  • globallookpress.com

Линкайтс отметил, что диалог между странами в транспортной отрасли развивается в позитивном ключе.

«У нас вообще нет проблемных вопросов в этой сфере, даже экономических. В торговле между двумя странами наблюдается положительная динамика», — заявил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что стране сложно на высоком политическом уровне иметь контакты с российской стороной, однако это не отменяет необходимости сотрудничества в сферах экономики и культуры.

В июле 2018 года экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс отмечал, что напряжённость в отношениях с Россией оказала негативное влияние на ряд экономических сфер.

По его словам, на экономике отразилось, в частности, санкционное противостояние Запада и России. 

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