В Латвии заявили о положительной динамике в торговле с Россией
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Линкайтс отметил, что диалог между странами в транспортной отрасли развивается в позитивном ключе.
«У нас вообще нет проблемных вопросов в этой сфере, даже экономических. В торговле между двумя странами наблюдается положительная динамика», — заявил он.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что стране сложно на высоком политическом уровне иметь контакты с российской стороной, однако это не отменяет необходимости сотрудничества в сферах экономики и культуры.
В июле 2018 года экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс отмечал, что напряжённость в отношениях с Россией оказала негативное влияние на ряд экономических сфер.
По его словам, на экономике отразилось, в частности, санкционное противостояние Запада и России.