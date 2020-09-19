Кравчук заявил об отсутствии условий в Донбассе для его поездки туда
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью «СТРАНА.ua».
«Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет», — отметил Кравчук.
Он добавил, что «готов на переговоры с гражданским обществом».
Ранее замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса. При этом он добавил, что в Минские соглашения необходимо внести изменения.