Кравчук заявил об отсутствии условий в Донбассе для его поездки туда

Глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не намерен посещать Донбасс, пока там не появятся «условия для поездки».

Об этом он сказал в интервью «СТРАНА.ua».

«Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет», — отметил Кравчук.

Он добавил, что «готов на переговоры с гражданским обществом».

Ранее замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса. При этом он добавил, что в Минские соглашения необходимо внести изменения.