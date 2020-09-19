На севере Казахстана зафиксирована вспышка птичьего гриппа
- Reuters
«В семи районах Северо-Казахстанской области… с 9 по 16 сентября текущего года зарегистрирован падёж домашней птицы разных видов», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.
Установлено, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц (ВПГП).
О вспышке была уведомлена заболевания Всемирная организация здравоохранения животных.
Ранее в Казахстане стартовали клинические испытания разработанной казахстанскими специалистами вакцины от коронавируса.