На севере Казахстана зафиксирована вспышка птичьего гриппа

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Падёж домашней птицы был зафиксирован в семи городах на севере Казахстана, причиной назван птичий грипп.
На севере Казахстана зафиксирована вспышка птичьего гриппа
  • Reuters

«В семи районах Северо-Казахстанской области… с 9 по 16 сентября текущего года зарегистрирован падёж домашней птицы разных видов», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

Установлено, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц (ВПГП).

О вспышке была уведомлена заболевания Всемирная организация здравоохранения животных.

Ранее в Казахстане стартовали клинические испытания разработанной казахстанскими специалистами вакцины от коронавируса.

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