Казахстан начал испытания своей вакцины от COVID-19
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Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Казахстан.
«Начаты клинические исследования (отечественной. — RT) вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции», — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на проведение первой и второй фаз исследований, в рамках которых будет проводиться вакцинация 244 волонтёров.
Уточняется, что в клинических исследованиях вакцины примут участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет.
Ранее Казахстан договорился о получении вакцины от COVID-19 «Спутник V».