Казахстан начал испытания своей вакцины от COVID-19

В Казахстане стартовали клинические испытания разработанной казахстанскими специалистами вакцины от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Казахстан.

«Начаты клинические исследования (отечественной. — RT) вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на проведение первой и второй фаз исследований, в рамках которых будет проводиться вакцинация 244 волонтёров.

Уточняется, что в клинических исследованиях вакцины примут участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет.

Ранее Казахстан договорился о получении вакцины от COVID-19 «Спутник V».