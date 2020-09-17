Казахстан начал испытания своей вакцины от COVID-19

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В Казахстане стартовали клинические испытания разработанной казахстанскими специалистами вакцины от коронавируса.
Казахстан начал испытания своей вакцины от COVID-19
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Казахстан.

«Начаты клинические исследования (отечественной. — RT) вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на проведение первой и второй фаз исследований, в рамках которых будет проводиться вакцинация 244 волонтёров. 

Уточняется, что в клинических исследованиях вакцины примут участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет.

Ранее Казахстан договорился о получении вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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