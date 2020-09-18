Ермак предрёк окончание конфликта в Донбассе при правлении Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вооружённый конфликт в Донбассе закончится во время пребывания Владимира Зеленского на посту главы страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина».

«В течение своей каденции Зеленский закончит войну (в Донбассе. — Прим. ТАСС). У меня нет сомнений», — цитирует его ТАСС.

Ранее Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе.