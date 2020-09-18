В ДНР обвинили ВСУ в размещении техники в жилых районах Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как он уточнил, вооружение и военная техника были размещены солдатами ВСУ «вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории».
«За истекшую неделю выявлены факты размещения 41 единицы вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины», — заявил представитель ведомства.
Отмечается, что среди вооружения были отмечены танки, миномёт, БТР, БМП и зенитные комплексы.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в оборудовании новых позиций в Донбассе.