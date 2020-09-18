В ДНР обвинили ВСУ в размещении техники в жилых районах Донбасса

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные разместили 41 единицу военной техники в жилых районах населённых пунктов Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как он уточнил, вооружение и военная техника были размещены солдатами ВСУ «вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории».

«За истекшую неделю выявлены факты размещения 41 единицы вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины», — заявил представитель ведомства.

Отмечается, что среди вооружения были отмечены танки, миномёт, БТР, БМП и зенитные комплексы.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в оборудовании новых позиций в Донбассе.