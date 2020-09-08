В ДНР обвинили ВСУ в оборудовании новых позиций в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Олег Никитин заявил, что украинские военные оборудовали пять новых позиций в Донбассе.

«Боевики 53-й бригады ВС Украины оборудовали пять новых позиций в районе населённого пункта Старогнатовка и прокопали 270 м траншеи в районе населённого пункта Новогригоровка», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что за последние сутки солдаты ВСУ разместили семь единиц военной техники вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что принял решение «издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы».

По его словам, украинская сторона «проигнорировала» требования ДНР, а он не получил «документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведётся работа по их устранению».