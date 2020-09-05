Глава ДНР заявил о планах уничтожить сооружения ВСУ у линии соприкосновения
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы ДНР.
«Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведётся работа по их устранению. Такого документа я не получил», — отметил Пушилин.
Он сообщил, что официальное уведомление о данном решении направят в контактную группу.
По его словам, подробные координаты места проведения операции сообщат украинской стороне через СЦКК.
«Призываю украинскую сторону с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договорённостей», — заявил глава ДНР.
Он также обратился к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.
С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.