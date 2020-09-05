Глава ДНР заявил о планах уничтожить сооружения ВСУ у линии соприкосновения

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что принял решение «издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы».
Глава ДНР заявил о планах уничтожить сооружения ВСУ у линии соприкосновения
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы ДНР.

«Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведётся работа по их устранению. Такого документа я не получил», — отметил Пушилин.

Он сообщил, что официальное уведомление о данном решении направят в контактную группу.

По его словам, подробные координаты места проведения операции сообщат украинской стороне через СЦКК.

«Призываю украинскую сторону с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договорённостей», — заявил глава ДНР.

Он также обратился к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций. 

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