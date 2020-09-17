Лукашенко рассказал о «белорусской Гуаидихе»
- РИА Новости
«Был подключён следующий этап — жёсткое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гуаидиху, не то Гуаидо, и объявили её президентом», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко отмечал, что Беларусь «стали шатать по-новому», нацеливаясь на «железный президентский электорат».
По его словам, такую тактику «пытались применить в Сирии и Венесуэле».
В августе в ЕС сравнили президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро, которых не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.