Лукашенко рассказал о «белорусской Гуаидихе»

Белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь», заявил, что соседние с Белоруссией страны по венесуэльскому сценарию нашли «белорусскую Гуаидиху».

«Был подключён следующий этап — жёсткое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гуаидиху, не то Гуаидо, и объявили её президентом», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко отмечал, что Беларусь «стали шатать по-новому», нацеливаясь на «железный президентский электорат».

По его словам, такую тактику «пытались применить в Сирии и Венесуэле».

В августе в ЕС сравнили президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро, которых не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.