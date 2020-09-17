В Молдавии за сутки выявили более 600 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число инфицированных — 44 983.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (17 сентября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 622 новых случая инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 44 983», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 33 239 человек, 1170 пациентов с COVID-19 скончались.

В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.