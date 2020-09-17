Российские и белорусские военные на учениях провели стрельбы

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Российские и белорусские военнослужащие в ходе учений «Славянское братство — 2020» на полигоне с помощью артиллерийского огня уничтожили пункты управления условного противника.
Российские и белорусские военные на учениях провели стрельбы
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

«В соответствии с планом учения военнослужащие двух стран приступили к выполнению учебных стрельб в рамках операции по поддержанию мира в зоне своей ответственности», — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что в ходе учений псковские десантники метким огнём уничтожили различные цели условного противника, установленные на различных расстояниях.

Ранее сообщалось, что подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российских ВДВ прибыли на полигон Брестский для участия в учениях.

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