Российские и белорусские военные на учениях провели стрельбы
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
«В соответствии с планом учения военнослужащие двух стран приступили к выполнению учебных стрельб в рамках операции по поддержанию мира в зоне своей ответственности», — цитирует сообщение Интерфакс.
Отмечается, что в ходе учений псковские десантники метким огнём уничтожили различные цели условного противника, установленные на различных расстояниях.
Ранее сообщалось, что подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российских ВДВ прибыли на полигон Брестский для участия в учениях.