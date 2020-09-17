Замглавы МИД России и посол США обсудили ситуацию в Белоруссии

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провёл телефонный разговор с послом США в России Джоном Салливаном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Белоруссии.
Замглавы МИД России и посол США обсудили ситуацию в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся 17 сентября по инициативе США.

«В ходе беседы основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования», — заявили в МИД.

Руденко подчеркнул недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг.

«Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов», — отметили в российском министерстве.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США играют ключевую роль в событиях, которые сейчас происходят в Белоруссии. 

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