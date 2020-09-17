Замглавы МИД России и посол США обсудили ситуацию в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Разговор состоялся 17 сентября по инициативе США.
«В ходе беседы основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования», — заявили в МИД.
Руденко подчеркнул недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг.
«Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов», — отметили в российском министерстве.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США играют ключевую роль в событиях, которые сейчас происходят в Белоруссии.