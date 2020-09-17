На Украине рассказали о потраченных на борьбу с коронавирусом деньгах

В Минфине Украины рассказали, сколько денег было потрачено на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что из украинского фонда борьбы с COVID-19 к настоящему моменту было потрачено 22,9 млрд гривен из выделенных 66 млрд гривен.

Как указывает украинский Минфин, на здравоохранение было использовано 2,3 млрд гривен, на социальную защиту — 9,1 млрд гривен, на обеспечение правопорядка — 2,4 млрд гривен. Ещё 9,1 млрд гривен из фонда пошли на строительство и ремонт дорог.

Оставшиеся средства пошли на образовательную сферу и другие цели.

Ранее в городе Чопе Закарпатской области Украины около 100 человек вышли на акцию протеста против ужесточения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.