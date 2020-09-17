Тихановская рассказала о санкционном списке чиновников Белоруссии

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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит список, в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста.
Тихановская рассказала о санкционном списке чиновников Белоруссии
  • Reuters

«Мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его списком Тарайковского. Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными», — цитирует РИА Новости сообщение, опубликованное в одном из Telegram-каналов.

По словам Тихановской, список будет передан на Украину, в Турцию, Россию, страны Евросоюза и США.

Ранее сообщалось, что Тихановская поддержала планы Евросоюза ввести санкции против белорусских властей.

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