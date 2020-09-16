Ленинградская область и Белоруссия подпишут соглашение о сотрудничестве

Правительства Ленинградской области и Белоруссии подпишут соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Об этом сообщили в российском посольстве в Минске.

«16 сентября состоялась встреча посла России в Республике Беларусь Дмитрия Мезенцева с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Главной темой встречи стала подготовка визита в Минск делегации Ленинградской области для проведения переговоров с правительством Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, на повестке дня — расширение поставок в Ленинградскую область оборудования водоочистки, общественного транспорта, использующего различные виды топлива, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники, а также наращивание экспорта в Белоруссию племенного скота, фосфорных удобрений, продукции машиностроения и деревопереработки.

Как стало известно ранее, премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили по телефону сотрудничество по линии энергетики и в других сферах.