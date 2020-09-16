Лукашенко провёл встречу с Шойгу

Белорусский президент Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу, прибывший в Белоруссию с рабочим визитом, провели встречу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что приветствует учения «Славянское братство».

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», — обратился он к Шойгу.

Лукашенко заявил, что, «если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдёт в сторону, это для дураков рассуждения».

«Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надёжности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что последние события склоняют Белоруссию и Россию к тому, чтобы страны держались вместе и «ни в коем случае» не позволили «забить клин» между ними.

При этом Шойгу заявил, что на 2020 год у российских и белорусских военных было запланировано около 130 совместных мероприятий, в том числе учения, встречи, совместные заседания.

«К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения», — заявил он.

Ранее Лукашенко рассказал о тактике расшатывания ситуации в Белоруссии.