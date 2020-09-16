В Белоруссии возбудили 43 дела за угрозы насилия в адрес милиционеров
- Reuters
Об этом пишет БЕЛТА.
«21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы», — заявил начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин.
Ранее сообщалось, что в Минске задержаны трое мужчин, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.