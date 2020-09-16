В Белоруссии возбудили 43 дела за угрозы насилия в адрес милиционеров

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В МВД Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз насилия в отношении сотрудников милиции.
В Белоруссии возбудили 43 дела за угрозы насилия в адрес милиционеров
  • Reuters

Об этом пишет БЕЛТА.

«21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы», — заявил начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин.

Ранее сообщалось, что в Минске задержаны трое мужчин, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

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