В Белоруссии возбудили 43 дела за угрозы насилия в адрес милиционеров

В МВД Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз насилия в отношении сотрудников милиции.

Об этом пишет БЕЛТА.

«21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы», — заявил начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин.

Ранее сообщалось, что в Минске задержаны трое мужчин, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.