Минздрав Белоруссии сказал, когда начнут прививать против COVID-19

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Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что прививать от коронавирусной инфекции препаратом из России в республике начнут «буквально через месяц».
Минздрав Белоруссии сказал, когда начнут прививать против COVID-19
  • Reuters

«Буквально через месяц белорусов начнут прививать российской вакциной от коронавируса, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич», — приводит ТАСС сообщение телеканала «Беларусь 24».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин дал указания по подготовке первой партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» для Белоруссии.

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