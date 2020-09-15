Минздрав Белоруссии сказал, когда начнут прививать против COVID-19

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что прививать от коронавирусной инфекции препаратом из России в республике начнут «буквально через месяц».

Reuters

«Буквально через месяц белорусов начнут прививать российской вакциной от коронавируса, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич», — приводит ТАСС сообщение телеканала «Беларусь 24». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин дал указания по подготовке первой партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» для Белоруссии.