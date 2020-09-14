Путин поручил подготовить партию вакцины от COVID-19 для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин дал указания по подготовке первой партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» для Белоруссии.

Песков рассказал, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи «отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V».

«Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии», — заявил Песков.

Ранее Путин в ходе встречи с Лукашенко подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID-19.

Также белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщал, что Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.