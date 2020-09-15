Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС до $4 млрд в случае, если в стране сменится власть и она станет на путь демократизации. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил член президиума координационного совета Павел Латушко.

По его словам, оппозиция ожидает от ЕС «план действий» по поддержке демократизации Белоруссии.

«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3—4 млрд», — сказал Латушко в общении с журналистами.

По его словам, необходимо получить «максимальный доступ к данным Министерства финансов, Министерства экономики».

«И тогда мы будем видеть реальную картину. Но, по нашим оценкам сравнительного характера, именно об этой сумме может идти речь», — подчеркнул он.

Кроме того, Латушко отметил, что Белоруссия нуждается в реструктуризации долгов.

«Третье — это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ. И помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза», — заявил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Европейских союз оказать белорусской оппозиции «конкретную помощь».