Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

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Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС до $4 млрд в случае, если в стране сменится власть и она станет на путь демократизации. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил член президиума координационного совета Павел Латушко.
Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд
  • Reuters

По его словам, оппозиция ожидает от ЕС «план действий» по поддержке демократизации Белоруссии.

«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3—4 млрд», — сказал Латушко в общении с журналистами.

По его словам, необходимо получить «максимальный доступ к данным Министерства финансов, Министерства экономики».

«И тогда мы будем видеть реальную картину. Но, по нашим оценкам сравнительного характера, именно об этой сумме может идти речь», — подчеркнул он.

Кроме того, Латушко отметил, что Белоруссия нуждается в реструктуризации долгов.

«Третье — это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ. И помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза», — заявил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Европейских союз оказать белорусской оппозиции «конкретную помощь».

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