Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд
- Reuters
По его словам, оппозиция ожидает от ЕС «план действий» по поддержке демократизации Белоруссии.
«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3—4 млрд», — сказал Латушко в общении с журналистами.
По его словам, необходимо получить «максимальный доступ к данным Министерства финансов, Министерства экономики».
«И тогда мы будем видеть реальную картину. Но, по нашим оценкам сравнительного характера, именно об этой сумме может идти речь», — подчеркнул он.
Кроме того, Латушко отметил, что Белоруссия нуждается в реструктуризации долгов.
«Третье — это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ. И помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза», — заявил он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Европейских союз оказать белорусской оппозиции «конкретную помощь».