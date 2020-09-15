Белоруссия не исключила силового ответа на прямые военные угрозы

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Белоруссия не исключает использования силового реагирования на прямые военные угрозы в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.
Белоруссия не исключила силового ответа на прямые военные угрозы
  • Reuters

Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Олег Воинов.

«В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам», — сообщил он.

По словам Воинова, то, что раньше власти не считали угрозой в нынешних условиях, принимает «совсем другое значение».

«Более того, среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договорённостей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооружённого конфликта», — говорится в заявлении военного чиновника.

Он подчеркнул, что это становится актуальным в условиях «высказываний отдельных польских военных экспертов» о рассмотрении возможности силовой поддержки смены власти в Белоруссии и «о возможном нарушении территориальной целостности государства путём отделения Гродненской области».

Ранее в белорусском Минобороны отметили, что ряд стран намерен создать раскол в Союзном государстве Белоруссии и России и разорвать отношения Минска и Москвы во всех сферах.

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