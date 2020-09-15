Минск отметил желание ряда стран создать раскол в Союзном государстве

Ряд стран намерен создать раскол в Союзном государстве Белоруссии и России и разорвать отношения Минска и Москвы во всех сферах, об этом заявили в белорусском Министерстве обороны.

«Политики братской нам Украины также присоединились к главам вышеназванных государств (Польши и Литвы. — RT) в стремлении выступить посредниками в урегулировании ситуации в Беларуси и «подсказать» руководству нашей страны «правильные и эффективные» шаги в данном направлении», — заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Олег Воинов.

Он обратил внимание на «постоянное фигурирование тезиса, что якобы «наступление на Киев» будет именно с белорусской территории».

«Все подобные действия и заявления наших соседей имеют под собой одну направленность — внести раскол в Союзном государстве, разорвать отношения Республики Беларусь и России во всех сферах деятельности», — говорится в сообщении.

При этом, как считают ряд «политических деятелей и аналитических обозревателей», в сложившейся обстановке «прослеживается так называемый украинский сценарий 2014 года», добавил Воинов.

3 сентября белорусский премьер Роман Головченко заявил, что внешние силы пытаются вбить клин между Белоруссией и Россией.