Минск заявил о внешних попытках вбить клин между Белоруссией и Россией

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Белорусский премьер Роман Головченко в ходе встречи в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что внешние силы пытаются вбить клин между Белоруссией и Россией.
Минск заявил о внешних попытках вбить клин между Белоруссией и Россией
  • Reuters

«Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо знакомый нам по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия», — цитирует РИА Новости Головченко.

Он заявил, что визит российской делегации во главе с премьером является «самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между странами в непростое время».

Ранее Мишустин сообщил, что прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.

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