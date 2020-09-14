Зеленский утвердил cтратегию нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил cтратегию национальной безопасности страны.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

«Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки», — указывается в заявлении.

В документе говорится о важности развития оборонных возможностей страны и построения стратегических отношений с ключевыми иностранными партнёрами.

Ранее стало известно, что Украина увеличит расходы на армию в 2021 году почти до 6% ВВП.