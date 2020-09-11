Украина увеличит расходы на армию в 2021 году почти до 6% ВВП
- @danilov.oleksiy
«Проектом бюджета на 2021 год на оборону запланировано финансирование в размере 5,92% от ВВП», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Данилов отметил, что повышение расходов на армию — принципиальная позиция президента страны Владимира Зеленского в вопросах обеспечения нацбезопасности.
Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45%.
Ранее сообщалось, что в сентябре во Львовской области пройдут международные учения Rapid Trident — 2020 с участием около 4 тыс. военнослужащих.