Украина увеличит расходы на армию в 2021 году почти до 6% ВВП

Проект бюджета Украины на 2021 год предполагает увеличение оборонных расходов до 5,92% от ВВП, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Проектом бюджета на 2021 год на оборону запланировано финансирование в размере 5,92% от ВВП», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Данилов отметил, что повышение расходов на армию — принципиальная позиция президента страны Владимира Зеленского в вопросах обеспечения нацбезопасности.

Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45%.

Ранее сообщалось, что в сентябре во Львовской области пройдут международные учения Rapid Trident — 2020 с участием около 4 тыс. военнослужащих.