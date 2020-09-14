В ДНР оценили заявление Киева об обмене пленными в Донбассе

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление представителей Киева о переходе к обсуждению конкретных дат обмена пленными.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По её словам, высказывания представителей Украины о подготовке обмена пленными — «бессмысленное сотрясение воздуха», поскольку непосредственно на минской площадке такие заявления не звучат.

«Скорее наоборот — в рамках переговоров контактной группы нам очень сложно добиться от украинской стороны каких-либо внятных шагов по реальной подготовке обмена не на словах, а на деле», — подчеркнула министр.

Также она добавила, что новый обмен пленными нецелесообразен ещё и потому, что украинская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства в предыдущих обменах — часть освобождённых из плена людей не прошла процессуальную очистку и продолжает преследоваться на территории Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе.