На Украине прогнозируют снижение госдолга в 2021 году

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Украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год, в котором прогнозируется снижение госдолга страны в следующем году.
На Украине прогнозируют снижение госдолга в 2021 году
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Мы предусматриваем снижение государственного долга в следующем году на 3,4 процентного пункта, до 64,6 процентного пункта», — сказал он.

Вместе с этим министр допустил, что в 2020 году госдолг Украины вырастет. 

Также глава ведомства указал, что показатели, заложенные в проекте госбюджета на 2021 год, были переданы экспертам Международного валютного фонда.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как спасти экономику Украины от краха.

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