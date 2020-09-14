На Украине прогнозируют снижение госдолга в 2021 году

Украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год, в котором прогнозируется снижение госдолга страны в следующем году.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Мы предусматриваем снижение государственного долга в следующем году на 3,4 процентного пункта, до 64,6 процентного пункта», — сказал он.

Вместе с этим министр допустил, что в 2020 году госдолг Украины вырастет.

Также глава ведомства указал, что показатели, заложенные в проекте госбюджета на 2021 год, были переданы экспертам Международного валютного фонда.

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