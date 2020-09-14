На Украине прогнозируют снижение госдолга в 2021 году
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
«Мы предусматриваем снижение государственного долга в следующем году на 3,4 процентного пункта, до 64,6 процентного пункта», — сказал он.
Вместе с этим министр допустил, что в 2020 году госдолг Украины вырастет.
Также глава ведомства указал, что показатели, заложенные в проекте госбюджета на 2021 год, были переданы экспертам Международного валютного фонда.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как спасти экономику Украины от краха.