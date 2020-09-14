В Раде рассказали о рецепте спасения экономики Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как спасти экономику Украины от краха.

Об этом говорится на сайте политической силы.

По его словам, за последние годы Украина безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках.

«Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами», — отметил он.

Политик указал, что в результате разрыва кооперационных связей объём экспортируемых товаров в страны СНГ только за 2019 год (по сравнению с докризисным периодом) сократился на $20 млрд.

«Я не единожды заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Россией, постепенном возврате на рынки стран СНГ», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Медведчук заявил о возможном коллапсе украинского животноводства.