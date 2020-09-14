В Раде рассказали о рецепте спасения экономики Украины
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте политической силы.
По его словам, за последние годы Украина безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках.
«Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами», — отметил он.
Политик указал, что в результате разрыва кооперационных связей объём экспортируемых товаров в страны СНГ только за 2019 год (по сравнению с докризисным периодом) сократился на $20 млрд.
«Я не единожды заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Россией, постепенном возврате на рынки стран СНГ», — подчеркнул Медведчук.
Ранее Медведчук заявил о возможном коллапсе украинского животноводства.