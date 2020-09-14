В Раде рассказали о рецепте спасения экономики Украины

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как спасти экономику Украины от краха.
В Раде рассказали о рецепте спасения экономики Украины
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте политической силы.

По его словам, за последние годы Украина безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках.

«Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами», — отметил он.

Политик указал, что в результате разрыва кооперационных связей объём экспортируемых товаров в страны СНГ только за 2019 год (по сравнению с докризисным периодом) сократился на $20 млрд. 

«Я не единожды заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Россией, постепенном возврате на рынки стран СНГ», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Медведчук заявил о возможном коллапсе украинского животноводства.

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