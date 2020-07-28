Медведчук заявил о возможном коллапсе украинского животноводства

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что животноводство Украины находится на грани коллапса.

Об этом говорится на сайте политической силы.

«Развитое отечественное животноводство — важное условие продовольственной безопасности страны. Без него обеспечение полноценного питания населения невозможно. На Украине животноводство переживает глубочайший кризис, фактически отрасль находится на грани коллапса», — указывается в заявлении.

Как отметил политик, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, к 1 июня 2020 года в стране зафиксировано сокращение поголовья крупного рогатого скота, по сравнению с аналогичной датой 2019 года.

«Сокращение численности крупного рогатого скота на отчётную дату зафиксировано и на сельскохозяйственных предприятиях — на 8,5% (до 1,03 млн голов), и в хозяйствах населения — на 5,7% (до 2,44 млн голов)», — отметил он.

По его словам, сокращение поголовья отмечается также среди свиней, овец, коз и птиц.

«Тяжелейший кризис переживает молочная отрасль. В январе — июне 2020 года в 7,7 раза выросли поставки сливочного масла на Украину. Что касается молока и сливок, то импорт показал прирост в пять раз... В январе — июне 2020 года Украина продала за рубеж молочной продукции на $87,5 млн. Значительно уменьшился экспорт сливочного масла — на 43%. Экспорт молока и сливок снизился на 36%», — сказал Медведчук.

Ранее Государственная служба статистики Украины заявила о сокращении промышленного производства в стране в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.