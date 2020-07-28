Медведчук заявил о возможном коллапсе украинского животноводства

Короткая ссылка
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что животноводство Украины находится на грани коллапса.
Медведчук заявил о возможном коллапсе украинского животноводства
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте политической силы.

«Развитое отечественное животноводство — важное условие продовольственной безопасности страны. Без него обеспечение полноценного питания населения невозможно. На Украине животноводство переживает глубочайший кризис, фактически отрасль находится на грани коллапса», — указывается в заявлении.

Как отметил политик, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, к 1 июня 2020 года в стране зафиксировано сокращение поголовья крупного рогатого скота, по сравнению с аналогичной датой 2019 года.

«Сокращение численности крупного рогатого скота на отчётную дату зафиксировано и на сельскохозяйственных предприятиях — на 8,5% (до 1,03 млн голов), и в хозяйствах населения — на 5,7% (до 2,44 млн голов)», — отметил он.

По его словам, сокращение поголовья отмечается также среди свиней, овец, коз и птиц.

«Тяжелейший кризис переживает молочная отрасль. В январе — июне 2020 года в 7,7 раза выросли поставки сливочного масла на Украину. Что касается молока и сливок, то импорт показал прирост в пять раз... В январе — июне 2020 года Украина продала за рубеж молочной продукции на $87,5 млн. Значительно уменьшился экспорт сливочного масла — на 43%. Экспорт молока и сливок снизился на 36%», — сказал Медведчук.

Ранее Государственная служба статистики Украины заявила о сокращении промышленного производства в стране в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить