На Украине заявили о сокращении промпроизводства в июне 2020 года

Государственная служба статистики Украины заявила о сокращении промышленного производства в стране в июне 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом времени прошлого года.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на ведомство.

«В июне 2020 года промышленное производство сократилось на 5,6% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 7,1% (скорректированных) по сравнению с июнем 2019 года», — указывает телеканал.

Вместе с этим указывается, что в июне 2020 года промпроизводство выросло на 4,1% (нескорректированных) и на 3,4% (сезонно скорректированных) по сравнению с маем 2020 года.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Владимир Кальцев заявил о сложной ситуации в украинской металлургии.