В ЛНР обвинили ВСУ в подготовке постановочного обстрела
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
По его словам, в регион прибыла группа офицеров сводного отряда центра информационно-психологических операций под руководством капитана Цхвалова.
«По имеющейся у нас информации, Цхвалов предложил на утверждение план постановочной огневой провокации якобы со стороны подразделений Народной милиции ЛНР в период нахождения польской делегации и представителей СМИ на взводном опорном пункте в районе населённого пункта Мироновский», — рассказал Мазейкин.
Ранее власти Украины отказались от запланированной инспекции своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе.