В ЛНР обвинили ВСУ в подготовке постановочного обстрела

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Мазейкин заявил, что ВСУ готовят постановочный обстрел в период нахождения в Донбассе делегации Вооружённых сил Польши.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, в регион прибыла группа офицеров сводного отряда центра информационно-психологических операций под руководством капитана Цхвалова.

«По имеющейся у нас информации, Цхвалов предложил на утверждение план постановочной огневой провокации якобы со стороны подразделений Народной милиции ЛНР в период нахождения польской делегации и представителей СМИ на взводном опорном пункте в районе населённого пункта Мироновский», — рассказал Мазейкин.

Ранее власти Украины отказались от запланированной инспекции своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе.