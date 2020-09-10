Власти Украины отказались от инспекции позиций в Донбассе

Власти Украины отказались от запланированной на четверг инспекции своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе.

Как говорится в заявлении офиса президента Украины Владимира Зеленского, отказ связан с тем, что украинские власти не получили возможности провести зеркальные проверки расположения подразделений Народной милиции самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Украинская сторона согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договорённостей о режиме прекращения огня со стороны Украины. Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооружённых формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «сегодня это невозможно по объективным причинам».

«Ключевая из которых — отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могли бы пройти инспекции в районе Шумов. Учитывая всё это, констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена», — резюмируется в заявлении.

В заявлении представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что проведение совместной инспекции реальной ситуации с нарушением Вооружёнными силами Украины первого пункта дополнительных мер в районе населённого пункта Шумы под Горловкой в четверг сорвано по вине украинской стороны.

Ранее сообщалось, что командование украинской операции объединённых сил (ООС) в Донбассе сообщило, что 10—11 сентября в Мариуполе Донецкой области будут приняты «превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам».