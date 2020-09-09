Украинские силовики проведут операцию против «диверсионных угроз»

Командование украинской операции объединённых сил (ООС) в Донбассе сообщило, что 10—11 сентября в Мариуполе Донецкой области будут приняты «превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам».

«Командование ООС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное», — говорится в сообщении ООС в Facebook.

Жителей Мариуполя просят в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к «диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков» немедленно сообщать об этом дежурным службам.

Ранее сообщалось, что морская охрана Украины провела учебные стрельбы в Азовском море.