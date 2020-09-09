Украинские силовики проведут операцию против «диверсионных угроз»

Короткая ссылка
Командование украинской операции объединённых сил (ООС) в Донбассе сообщило, что 10—11 сентября в Мариуполе Донецкой области будут приняты «превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам».
Украинские силовики проведут операцию против «диверсионных угроз»
  • @pressjfo.news
  • Facebook

«Командование ООС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное», — говорится в сообщении ООС в Facebook.

Жителей Мариуполя просят в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к «диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков» немедленно сообщать об этом дежурным службам.

Ранее сообщалось, что морская охрана Украины провела учебные стрельбы в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить