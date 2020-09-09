Украинские силовики проведут операцию против «диверсионных угроз»
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«Командование ООС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное», — говорится в сообщении ООС в Facebook.
Жителей Мариуполя просят в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к «диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков» немедленно сообщать об этом дежурным службам.
Ранее сообщалось, что морская охрана Украины провела учебные стрельбы в Азовском море.