Морская охрана Украины провела учебные стрельбы в Азовском море

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Пограничники Мариупольского отряда Морской охраны Украины провели практические стрельбы в Азовском море, сообщила украинская Госпогранслужба.
Морская охрана Украины провела учебные стрельбы в Азовском море
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«Экипажи катеров Морской охраны в составе тактической группы, которая выполняет задачи в зоне проведения операции объединённых сил, выполнили упражнения стрельб из автомата и пулемёта с борта катера по дрейфующей цели», — говорится в сообщении в Facebook.

В июле стало известно, что Украина проведёт военные учения в ответ на российские манёвры «Кавказ-2020» в последней декаде сентября.

В конце февраля силы противодесантной обороны Украины совместно с подразделениями других войск провели учения со стрельбами на побережье Азовского моря.

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