МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба МВД Белоруссии.
В министерстве заявили, что протестные акции завершились практически везде, кроме столицы республики.
«В различных районах столицы задержаны более 400 человек», — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным министерства, не менее 100 человек пытались отбить у милиции активных протестующих, которых задерживали на проспекте Победителей.
«Для пресечения незаконных действий был произведён предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», — заявили в министерстве.
Ранее в Бресте против участников несогласованной акции протеста, перекрывших проезжую часть, применили водомёт.
Также МВД Белоруссии ранее заявляло, что не подтверждает данные о предупредительном выстреле на акции протеста в Минске.