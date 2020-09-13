МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов

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В ходе несанкционированной акции протеста в различных районах Минска по состоянию на 19:00 задержаны более 400 человек.
МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба МВД Белоруссии.

В министерстве заявили, что протестные акции завершились практически везде, кроме столицы республики.

«В различных районах столицы задержаны более 400 человек», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным министерства, не менее 100 человек пытались отбить у милиции активных протестующих, которых задерживали на проспекте Победителей. 

«Для пресечения незаконных действий был произведён предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», — заявили в министерстве.

Ранее в Бресте против участников несогласованной акции протеста, перекрывших проезжую часть, применили водомёт.

Также МВД Белоруссии ранее заявляло, что не подтверждает данные о предупредительном выстреле на акции протеста в Минске.

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